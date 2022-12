HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3746/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/70 geht es um die aktuelle Semperit-Rally nach dem Sempermed-Verkauf, ich hatte wenige Stunden vor der Meldung die Aktie aufgestockt. Manchmal ist es gut, wenn man gerade keinen Kontakt zum Unternehmen hat. Ich will aber daran arbeiten. Ein anderer B&C-Wert, die Amag, hat im Finale gegen E.On unseren Cordoba 78 Cup gewonnen, die Deutschen können offenbar nichts gewinnen, wo Cordoba drin steht. Cordoba ist die Überleitung zu Argentinien zu Messi & Co.: Allergrösster Respekt! Im ...

