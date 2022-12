Die jüngsten Aussagen der Notenbanken jenseits und diesseits des Atlantik haben den Börsianern die ersehnte Weihnachtsrally vermasselt. Dennoch gibt es Aktien wie die Papiere der Deutschen Bank, die von steigenden Zinsen profitieren. Das Finanzinstitut erhält am Montag zudem von einer weiteren Seite Rückenwind. Die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen hat sich im Dezember zum dritten Mal in Folge verbessert. Der vielbeachtete Ifo-Geschäftsklima-Index stieg nämlich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf ...

