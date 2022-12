Nach dem etwas wackligen Wochenausklang versucht sich der Dax am heutigen Montag (19.12.2022) zunächst an einer Erholung. Der Index hat die zuvor verlorengegangene Marke von 14.000 Punkten wieder ins Visier genommen. Noch konnte er sie nicht zurückerobern, aber dieses muss nun oberste Priorität haben. Der Start in die Vorweihnachtswoche bietet dem Index die letzte Gelegenheit, eine wie auch immer geartete Weihnachts- bzw. Jahresendrally zu kreieren. ...

