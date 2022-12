Bitsgap kündigt Plattform-Updates im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts an

Bitsgap

, der größte Krypto-Aggregator und die größte automatisierte Handelsplattform, überarbeitet seine drei erfolgreichsten Krypto-Handelsroboter im Vorfeld der letzten großen Verkaufskampagne in diesem Jahr.Trotz des Bärenmarktes hat Bitsgap ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Im Vorfeld der Weihnachtsgeschenkesaison hat das Team erhebliche Anstrengungen unternommen, um einige seiner wichtigsten automatisierten Handelswerkzeuge zu aktualisieren.Jetzt sind sie noch einfacher zu starten, effizienter und profitabler."Für uns waren diese Monate voller intensiver Arbeit. Wir haben uns sehr bemüht, zusätzliche Sicherheitsebenen für unsere Kunden hinzuzufügen und neue Funktionen zu entwickeln", sagt Max Kalmykov, CEO von Bitsgap."Und jetzt sind wir begeistert, dass wir unsere bestenrechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft überarbeitet haben, damit jeder mit den besten Trading-Tools auf dem Markt mit einem Rabatt von 30% handeln kann."Während alle Bots sowohl in bullischen als auch in bearischen Märkten eingesetzt werden können, hat das Team einige lukrative vorgefertigte Strategien hinzugefügt, die speziell von fallenden Märkten profitieren.Dererhält einen völlig neu gestalteten Launcher und eine Backtest-Funktion - zusammen mit einer Shorting-Strategie, die es den Kunden ermöglicht, Gewinne zu erzielen, indem sie Münzen kaufen, wenn ihr Preis sinkt.Der aktualisierte GRID Bot verfügt nun über eine intuitivere, benutzerfreundlichere Oberfläche, die es Händlern ermöglicht, den Bot mit nur drei Klicks zu starten.Der neue BTD-Bot verwendet die trendige Buy the Dip-Strategie und gibt Händlern die Möglichkeit, mehr Münzen zu kaufen, wenn ihr Preis fällt - um zukünftige Gewinne zu beschleunigen, wenn der Markt wieder steigt.Abgesehen von den profitablen Standardeinstellungen sind die DCA- und GRID-Bots vollständig anpassbar und können jeder individuellen Strategie folgen."Wir freuen uns darauf, die diesjährige Weihnachtssaison mit vollständig aktualisierten Funktionen zu begrüßen", fährt Max Kalmykov fort."Unser Jahresabonnement bietet eine fantastische Gelegenheit zum Sparen; in Kombination mit dem Weihnachtsverkauf ist dies eine Sparmöglichkeit, die man nicht verpassen sollte! Sowohl bestehende als auch neue Nutzer können einabschließen und sich selbst ein perfektes Geschenk für das ganze kommende Jahr machen!"Der Weihnachtsverkauf bei Bitsgap läuft vom 21. Dezember bis zum 30. Dezember 2022. Händler können sich auf der Bitsgap-Website oder auf der Plattform selbst anmelden und eine siebentägige kostenlose Testversion erhalten oder ihre aktuellen Pläne mit einem Rabatt von 30 % aktualisieren.Bitsgap wurde 2016 in Estland mit dem hehren Ziel gegründet, den Handel mit Kryptowährungen über mehrere Börsen hinweg zugänglicher und effizienter zu machen. Inzwischen ist Bitsgap zu einem der größten Krypto-Aggregatoren mit mehr als 15 angeschlossenen Börsen, über 100 Teammitgliedern und einer großen Gemeinschaft von mehr als 500.000 Händlern gewachsen.Das Flaggschiffprodukt von Bitsgap ist eine Cloud-basierte, automatisierte Krypto-Handelsplattform, die den Nutzern eine komplette Suite von manuellen und automatisierten Handelswerkzeugen wie Smart Orders, Trading Bots sowie Risiko- und Portfolio-Management bietet. Bitsgap ist besonders stolz auf seine Trading Bots - DCA und GRID - die fantastische Renditen auf dem Kryptomarkt erzielt haben und mit fast 4 Millionen gestarteten Bots und einem Gesamthandelsvolumen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 eine große Anhängerschaft angezogen haben.