Der Markt für Elektroautos ist hart umkämpft. Neben reinen E-Autobauern wie Tesla, BYD und den etablierten Autokonzernen, die hohe Summen in die Elektrifizierung stecken, drängen auch zahlreiche Startups auf den Markt. Die Bank of America (BoA) hat in diesem Bereich einen klaren Favoriten.Überraschenderweise handelt es sich hierbei nicht um die chinesischen Newcomer Nio oder XPeng, sondern um einen Autobauer der zuletzt mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte: die Rede ist von Lucid.Nach Ansicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...