Im Aktienkurs des Goldexplorers Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) erwies sich das im Chartcheck vom 28. Oktober dargestellte Gap stärker als der damalige Aufwärtsimpuls. Mit dem Monatswechsel in den Dezember tauchte der Kurs unter 1,20 kanadische Dollar und schloß damit die Kurslücke aus der zweiten Oktoberhälfte.Positiv anzumerken ist die Tatsache, dass in der Folge die 1,00 CAD zweimal erfolgreich als Unterstützung getestet wurde und der ...

