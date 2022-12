Nordex - Legen die Bullen bald nach?

Bastian Galuschka,

Die Nordex-Aktie hat sich ausgehend vom Jahrestief im Oktober deutlich erholt. Fundamental hat das Unternehmen seit geraumer Zeit Probleme. Wird es 2023 besser? Und welches Potenzial deutet der Chart mittelfristig an?

Der Windkraftanlagenbauer Nordex setzt strategisch nicht auf Onshore-Anlagen, also Windräder auf See, sondern konzentriert sich auf das Festland. Als Begründung gab das Management auf dem International Investment Forum (IIF) an, der Bereich verspreche zwar deutliches Wachstum, erfordere aber Milliardeninvestitionen, um dort auch dauerhaft bestehen zu können. Neben dem Bau und der Installation von Windkraftanlagen bietet Nordex auch Services wie Wartung oder Instandhaltung an. Dieses Servicegeschäft ist sehr profitabel, wohingegen Nordex gerade auch in diesem Jahr im Projektgeschäft unter massiven Kostenanstiegen leidet. Dass Nordex ein kleiner Player ist, macht es nicht einfacher. Zur Konkurrenz zählen beispielsweise Siemens Gamesa oder Vestas.

Für das bald endende Geschäftsjahr 2022 erwarten Analysten einmal mehr rote Zahlen. Der Verlust dürfte um über 70 % auf 400 Mio. EUR steigen, der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR nahezu stagnieren. Auch 2023 dürfte Nordex Verluste schreiben. Analysten rechnen aktuell mit einem Nettoergebnis von -100 Mio. EUR und einem leichten Umsatzanstieg auf 5,62 Mrd. EUR. Erst 2024 wird der Turnaround erwartet. Nordex könnte dann gut 47 Mio. EUR oder 0,22 EUR je Aktie verdienen. Der Free Cashflow wird bei gut 50 Mio. EUR gesehen. Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,5 Mrd. EUR. Das KGV 2024 der Aktie beläuft sich auf 55.

Selbst wenn Nordex auch aufgrund von Preiserhöhungen die Profitabilität erreichen sollte, ist das kapitalintensive Geschäft weiter eines der Kernprobleme. So hat das Management aufgrund zahlreicher Kapitalerhöhungen die Anteilseigner über die Jahre massiv verwässert. Die Aktienanzahl seit 2015 hat sich mehr als verdoppelt, seit 2018 ist sie um mehr als 90 % gestiegen. Insofern überrascht es nicht, dass ganz langfristig betrachtet der Wert auf dem Kursniveau von 2009 notiert, Investoren also seit Beginn der langfristigen Hausse an den Märkten mit der Nordex-Aktie also nichts verdient hätten. Dennoch zeigt sich der Wert im mittelfristigen Zeitfenster oftmals sehr bewegungsfreudig.

Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 12,91 + 13,55 + 17,68/18,73 EUR

Unterstützungsmarken: 11,10 + 9,88 + 7,48 + 7,23 EUR

Aus charttechnischer Sicht hatte die Aktie bis Oktober einen schweren Stand. Seither steigt sie aber dynamisch an und hat einen wichtigen mittelfristigen Trigger bei 11,10 EUR überwinden können. Erst am EMA200 Woche bei derzeit gut 13 EUR wurden die Bullen ausgebremst. Dieser gleitende Durchschnitt bildet zusammen mit dem Hoch der vergangenen Wochen bei 12,91 EUR eine erste wichtige Hürde. Etwas darüber verläuft derzeit um 13,55 EUR die maßgebliche Abwärtstrendlinie seit dem Jahr 2021. Kann der Wert aus dem Bereich der erneuerbaren Energien auch diese Hürde überspringen, wären mittelfristig Kurse zwischen 17,68 und 18,73 EUR erreichbar.

Eine zeitlich wie preislich ausgeprägtere Konsolidierung würde am konstruktiven Chartbild zunächst nichts ändern, könnte vielmehr um 11,10 EUR neue Chancen auf der Long-Seite bieten. Gibt die Aktie diesen Support dagegen wieder deutlich auf, wäre die Bodenbildung zunächst gescheitert. Starke Verkaufssignale wären wiederum unter 7,48/7,23 EUR aktiv.

Anleger, die bei der Aktie von Nordex auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB9D1E oder HC2C4E setzen.



Nordex in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2021 - 19.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Nordex in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 - 19.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Faktor-Optionsscheine auf Nordex für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Nordex HB9D1E 10,14 9,625149 5,00 10,828293 Nordex HC2C4E 7,44 10,8225 10,00 11,664491

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.12.2022; 14:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf Nordex für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Nordex HB9D1J 1,41 14,42784 -5,00 13,226001 Nordex HC28A5 2,92 13,6565 -10,00 12,787947

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.12.2022; 14:04 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Nordex finden Sie unter www.onemarkets.de

