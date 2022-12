HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP nach einem Interview in der "Börsenzeitung" auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Finanzchef Luca Mucic habe unter anderem die Ziele des Softwareherstellers für 2023 bestätigt. Die Aussagen ließen zudem eine robuste Nachfrage erwarten, da Kunden ihre Systeme optimierten, um dem inflationären Druck standzuhalten, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

