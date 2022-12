Die Lufthansa ist hochgradig an ITA Airways interessiert, wie Unternehmensboss Carsten Spohr jüngst erklärte. Und die Pläne scheinen zusehends konkreter zu werden. Laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg will die italienische Regierung nun bis Ende des Jahres Eckpunkte des Vertrags für den Verkauf der defizitären Staatsairline vorlegen. In Italien will man offenbar Nägel mit Köpfen machen: Dem Vernehmen nach plant die italienische Regierung ein Eckpunktepapiere für den Verkauf der Fluggesellschaft ...

