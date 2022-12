Bad Wimpfen (ots) -Am vergangenen Samstag spendete Lidl in Deutschland erneut 250.000 Euro an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" bei der gleichnamigen ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. Der Lebensmitteleinzelhändler fördert damit die Chancengerechtigkeit für in Not geratene Kinder und Familien. Zur Summe hat eine besondere Aktion beigetragen. Für jede Tafelschokolade der Lidl-Eigenmarkenschokolade "Fin Carré" Alpenvollmilch mit dem "Ein Herz für Kinder"-Logo spendete Lidl 10 Cent an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" und rundete die Summe am Ende auf."Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr "Ein Herz für Kinder" bei ihrer wertvollen Arbeit unterstützen können. Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, gerade den Kleinsten in unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben", so Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.Im Einspieler für die TV-Gala besuchte der ZDF-Kinderreporter Bao die Schokoladenfabrik der Schwarz Produktion in Übach-Palenberg. Er war bei der Herstellung der Alpenvollmilchschokolade in der Solent GmbH dabei und begutachtete schließlich, wie sie mit der Sonderverpackung inklusive des "Ein Herz für Kinder"-Logos versehen wurde. Und natürlich durfte er am Ende auch von der Schokolade naschen. Sein Fazit: "Superlecker!" und ein großer Dank geht an Lidl in Deutschland für die Spende.Die Spendenaktion zugunsten "Ein Herz für Kinder" ist seit 2007 ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. Außerdem versorgt der nachhaltige Frische-Discounter bereits seit dreizehn Jahren gemeinsam mit dem Verein "brotZeit" Schulkinder mit einem ausgewogenen Frühstück. Mittlerweile konnten so über dreizehn Millionen Frühstücke ausgegeben werden, was jährlich ungefähr 450 Tonnen an Lebensmitteln entspricht.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5398482