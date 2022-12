Die 50% Kursverlust der K+S-Aktie (WKN: KSAG88) seit ihrem Hoch Mitte April stehen im völligen Widerspruch zum geschäftlichen Rekordjahr des Bergbau-Unternehmens. Heute setzen die Kasseler ein weiteres Zeichen der wirtschaftlichen Stärke. Die K+S AG mit Sitz in Kassel bietet eine Vielzahl von Rohstoffen an, die vor allem der Landwirtschaft in Form von Dünger zugutekommen. Der Bergbaukonzern gehört zu den bedeutendsten Salz- und Kali-Anbietern weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...