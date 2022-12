Düsseldorf (ots) -Freude und Aufbruchstimmung bei der pferdewetten.de AGDie pferdewetten.de AG hat - wie erwartet - die deutsche Lizenz zum Veranstalten von Sportwetten vom Regierungspräsidium in Darmstadt für seine Marke sportwetten.de erhalten. Das Unternehmen konzentriert sich mit diesem Baustein weiter auf den Aufbau einer Omni-Channel-Plattform, die nicht nur das Onlinegeschäft der Sportwette, sondern ebenfalls Casino, Franchise-Partnerschaften, White Label Lösungen für die Sport- und Pferdewette, sowie das seit Jahren erfolgreiche Produkt der Online-Pferdewette beinhaltet."Wir freuen uns über die vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilte deutsche Sportwettenlizenz für die nächsten fünf Jahre. Damit haben wir nun endlich Rechtssicherheit und ein klares Regelwerk.", meint Pierre Hofer, CEO der Dachmarke pferdewetten.de AG. "Alle Kunden und (zukünftige) Geschäftspartner können nur von dieser Sicherheit profitieren.", so Hofer weiter.Über die pferdewetten.de AG:Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt. Im Juli 2022 ist die Gesellschaft als Dienstleister auch in den Sportwetten-Retail Markt eingestiegen.Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr Knowhow auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A2YN777).Pressekontakt:Pierre Hofer, CEO pferdewetten.de AGSascha van Treel, CMO pferdewetten.de AGIngo Pauling, Director sportwetten.de GmbHpresse@pferdewetten.deOriginal-Content von: pferdewetten.de AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109289/5398499