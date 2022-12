Tagesausblick für 20.12.: DAX stabilisiert sich. ProSiebenSat.1 und United Internet im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem Kursrutsch bei zahlreichen Leitindizes wie dem DAX, CAC40 und Euro STOXX50 in der zweiten Wochenhälfte der Vorwoche, deutet sich zum Start in die Vorweihnachtswoche eine leichte Stabilisierung an. Der DAX fing sich bei rund 13.950 Punkten und der Euro STOXX50 bei 3.820 Punkten. Unterstützung kam von gutenp Wirtschaftszahlen. So legte der Auftragsbestand der deutschen Industrie leicht zu. Darüberhinaus stieg der deutsche Frühindikator, der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend starken an. Die ifo-Geschäftserwartungen sind nun den dritten Monat in Folge gestiegen. Damit könnte es wie erwartet zu einer Anpassung des UC European Sector Rotation Strategy Index kommen.

Staatsanleihen standen hingegen weiterhin etwas unter Druck. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg auf 2,22 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf knapp 3,6 Prozent. Spekulationen um eine baldiges Ende der Zinserhöhungen seitens der Notenbanken sind seit vergangener Woche erst einmal vom Tisch. Die aktuelle Verunsicherung um den weiteren Kurs der Währungshüter dürfte die Anleihemärkte in den nächsten Wochen weiter belasten. Diese Entwicklungen hinterlassen auch bei Edelmetallen Spuren. Der Goldkurs konnte sich im Bereich des Schlussstands von Freitag stabilisieren. Bei Palladium und Platin weist der Trend allerdings nach unten. Dies gilt auch für den Ölpreis. Eine Trendwende bei Brent Crude Oil deutet sich frühestens oberhalb von 83 US-Dollar an.

Unternehmen im Fokus

Adidas konnte als Ausrüster des Weltmeisterteams Argentinien bei Anlegern heute nicht punkten und stagnierte bei rund EUR 120. Um den Medienkonzern ProSiebenSat.1 kursierten heute erneut Übernahmespekulationen, welche den Kurs des MDAX-Konzerns um über fünf Prozent nach oben trieben. United Internet und Warburg Pincus treiben den Börsengang von Ionos voran. Die Bewertung könnte dabei höher ausfallen als noch vor einigen Wochen angenommen. Dies gab der Aktie von United Internet heute Auftrieb. die Aktionäre stimmten auf der heutigen außreordentlichen Hauptversammlung dem Rettungspaket von Uniper mehrheitlich zu. So wird der Bund eine Kapitalerhöhung von bis zu acht Milliarden Euro zeichnen und die Uniper-Anteile von Fortum übernehmen. Die Aktie legte daraufhin auf rund drei Euro zu.

FedEx und Nike melden Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Deutschland: Erzeugerpreise, November (Neues Basisjahr: 2015)

EZB: Veröffentlichung des Research Bulletins

Eurozone: Leistungsbilanz, Oktober

FED von Philadelphia, Non-Manufacturing-Geschäftsausblick, Dezember

USA: Wohnbaubeginne, November

EZB: Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und CSPP-Wertpapierleihedaten

Eurozone: Verbrauchervertrauen, Dezember, vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.240/14.360/14.560/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.250/13.560/13.800/13.900 Punkte

Der DAX konnte sich nach dem Sell-off am Donnerstag und Freitag heute wieder etwas fangen. Entwarnung kann jedoch noch nicht gegeben werden. Sinkt der Leitindex unter die Marke von 13.900 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 13.560 Punkte. Oberhalb von 14.000 Punkten könnte es die ersten Kaufsignale geben. Zwischen 14.240 und 14.360 Punkten hat sich allerdings eine starke Widerstandszone aufgebaut.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.12.2022 - 19.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.12.2015 - 19.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

