Nach einem schwierigen Börsenjahr 2022 warten Anleger gespannt auf einen Neuanfang im kommenden Jahr. Björn Drescher, Vorstand bei Drescher & Cie, warnt aber im Interview mit wallstreet:online: Viele Probleme wie Inflation, Lieferkettenprobleme und geopolitische Risiken dürften uns auch im Jahr 2023 erhalten bleiben. Eine Zeitenwende sieht Drescher auch beim neuen geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Die Zeiten, in denen Geld nichts gekostet hat, seien vorbei. Eine Entwicklung die unter anderem für die Immobilien weiter Konsequenzen haben werde. Wo er Chancen sieht und wie Aktienanleger sich für unsichere Zeiten vorbereiten können, sehen Sie im Video! 0:00 Einleitung 0:30 Prognose für 2023 2:10 Zeitenwende am Kapitalmarkt 4:00 Kapital kostet wieder etwas 4:55 Nachhaltigkeit zählt 9:25 Fazit