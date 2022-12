Die Immofinanz erwirbt von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group 17.305.012 Aktien an der S Immo und erlangt damit eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent plus eine Aktie. Der Kaufpreis beläuft sich auf 337,5 Mio. Euro bzw. 19,5 Euro je S Immo-Aktie, wie die Immofinanz mitteilt. Die Finanzierung erfolgt mittels einer langfristigen Kreditfazilität, die der Immofinanz von der CPIPG zur Verfügung gestellt wird. "Mit diesem Erwerb erreicht die Immofinanz ein langfristiges strategisches Ziel. Die Konsolidierung beider Unternehmen ist wertsteigernd, führt zu einer stärkeren Marktposition und ermöglicht die Realisierung von Synergien", erklärt Radka Doehring, Vorständin der Immofinanz.

