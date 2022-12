An der Wall Street setzt sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Notenbanken-Woche die kleine Talfahrt am Montag fort. Der Dow-Jones-Index fällt zur Halbzeit um 0,4 Prozent auf unter 32.800 Punkte. Schlusslicht im US-Standardwerte-Index ist die Aktie von Walt Disney. Der Grund hat diesmal nicht mit dem Streaming-Geschäft zu tun. 13 Jahre lang mussten die Kinogänger auf die Fortsetzung des Blockbusters "Avatar" warten. In der vergangenen Woche war es soweit: "Avatar 2: The Way Of Water" ist gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...