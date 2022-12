The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.12.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022

ISIN Name

AU0000137085 AHP GROUP LTD

CA02138F1071 ALTALEY MINING CORP.

CA14964E1043 CAVU ENERGY METALS CORP.

CA23267C1032 CYPHER METAVERSE INC.

CA33618F1018 FIRST RESPOND.TECHS INC.

DE000A19XPG2 SEL.SEC.E.COMP.B 18/24FLR

DE000SN5DAS7 SG ISSUER OPEN END ETP

GB00BF448H58 CONTOURGLOBAL (WI) LS-,01

GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01

KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB.

LU0322252502 XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C

SE0015660030 ACRINOVA AB B

SE0018690059 ENDOMINES AB

USU3144HAA87 FRESH MARKET 16/23 REGS

US98872L1026 YUMANITY THERAPEUTICS INC

XS2092381107 ELLAKTOR VA. 19/24 REGS

