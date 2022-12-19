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WKN: A3DM5U ISIN: CA14964E1043 Ticker-Symbol: 5EO 
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19.12.22
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Sonstige
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CAVU ENERGY METALS CORP Chart 1 Jahr
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CAVU ENERGY METALS CORP 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AHP GROUP
AHP GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AHP GROUP LIMITED0,002-97,00 %
ALTALEY MINING CORPORATION0,043+6,25 %
AWILCO DRILLING PLC0,0800,00 %
CAVU ENERGY METALS CORP0,084-20,00 %
CONTOURGLOBAL PLC2,8400,00 %
CYPHER METAVERSE INC0,010-19,84 %
ENDOMINES AB4,5800,00 %
FIRST RESPONDER TECHNOLOGIES INC0,006+20,00 %
KINETA INC1,410-20,79 %
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,6050,00 %
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