The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.12.2022.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022
.
ISIN Name
AU0000137085 AHP GROUP LTD
CA02138F1071 ALTALEY MINING CORP.
CA14964E1043 CAVU ENERGY METALS CORP.
CA23267C1032 CYPHER METAVERSE INC.
CA33618F1018 FIRST RESPOND.TECHS INC.
DE000A19XPG2 SEL.SEC.E.COMP.B 18/24FLR
DE000SN5DAS7 SG ISSUER OPEN END ETP
GB00BF448H58 CONTOURGLOBAL (WI) LS-,01
GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01
KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB.
LU0322252502 XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C
SE0015660030 ACRINOVA AB B
SE0018690059 ENDOMINES AB
USU3144HAA87 FRESH MARKET 16/23 REGS
US98872L1026 YUMANITY THERAPEUTICS INC
XS2092381107 ELLAKTOR VA. 19/24 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2022
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ISIN Name
AU0000137085 AHP GROUP LTD
CA02138F1071 ALTALEY MINING CORP.
CA14964E1043 CAVU ENERGY METALS CORP.
CA23267C1032 CYPHER METAVERSE INC.
CA33618F1018 FIRST RESPOND.TECHS INC.
DE000A19XPG2 SEL.SEC.E.COMP.B 18/24FLR
DE000SN5DAS7 SG ISSUER OPEN END ETP
GB00BF448H58 CONTOURGLOBAL (WI) LS-,01
GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01
KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB.
LU0322252502 XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C
SE0015660030 ACRINOVA AB B
SE0018690059 ENDOMINES AB
USU3144HAA87 FRESH MARKET 16/23 REGS
US98872L1026 YUMANITY THERAPEUTICS INC
XS2092381107 ELLAKTOR VA. 19/24 REGS
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