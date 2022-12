Wien (www.anleihencheck.de) - Ein dramatisches Jahr für Europa und das CEE-Bankwesen brachten eine gemischte Bilanz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Kräftige Zinserhöhungen hätten die Rentabilität der CEE-Banken in CE/SEE gestärkt, während die Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen Ökonomien und Banken in Osteuropa Schwierigkeiten bereiten würden. Für 2023 sei kein ruhiges Fahrwasser zu erwarten, da die Konjunkturabschwächung, steigende Finanzierungskosten und staatliche Abgaben/Interventionen die Ertragsseite beeinträchtigen dürften. Trotz drastischen Abbaus von Engagements und/oder Marktausstiegen seien einige westliche CEE-Banken noch direkt vom Krieg und den Sanktionen in der Ukraine und Russland betroffen. Dennoch seien die Analysten der RBI der Meinung, dass die wichtigsten CE/SEE-Bankensektoren gut positioniert seien, um 2023 ein schwierigeres Umfeld zu meistern. ...

