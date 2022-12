CD Capital Natural Resources Fund II ("CD Capital") verkauft erfolgreich seine langfristige Beteiligung an Lundin Gold für insgesamt 130,7 Millionen kanadische Dollar.

CD Capital ist stolz darauf, im Jahr 2014 der erste institutionelle Investor gewesen zu sein, der die Finanzierung der Akquisition des inzwischen wachsenden und cash-flowenden Spitzengoldproduzenten in Ecuador, Fruta del Norte, unterstützt hat. Der Kauf erwies sich als transformativ für das Unternehmen und als starker Katalysator für sein Wachstum und bestätigte die Vision von CD Capital, die Führung der Lundin-Gruppe und das Fruta del Norte-Projekt zu unterstützen, das sich als weltweit führender, kostengünstiger und expandierender Goldbetrieb erwiesen hat.

Gründerin CEO von CD Capital, Carmel Daniele, wies auf die mögliche Monetarisierung der langfristigen Beteiligung des Fonds an Lundin Gold hin, die Teil des normalen Geschäftsverlaufs und der Mandatsbedingungen des Fonds ist und nicht nur den Anlegern mehrfache Renditen beschert, sondern auch die hohen Standards der sozialen und ökologischen Unternehmensführung unterstützt und gleichzeitig eine neue rohstoffreiche Region wie Ecuador für Investitionen erschließt. Diese Vision wird bei Fruta del Norte gut veranschaulicht. "In den letzten 8 Jahren haben wir gesehen, dass Fruta del Norte immer wieder erfolgreich war. Es war eine wirklich spektakuläre Investition für die Investoren des CD Capital Fund II und eine erfüllende Reise, den Übergang von Fruta del Norte von einem fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt zu einer Cashflow-Mine mitzuerleben, die das Leben der Menschen in den benachbarten Gemeinden und zukünftiger Generationen zum Besseren verändert hat. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, durch die Kombination unseres langfristigen, geduldigen institutionellen Kapitals und unserer Branchenexpertise Partnerschaften mit ähnlichen Weltklasse-Projekten einzugehen, die von erstklassigen Managementteams mit einer starken Erfolgsbilanz wie der Lundin Group geleitet werden, um den Wert von spannenden zukünftigen Projekten in der Pipeline zu erschließen."

Der Vorstandsvorsitzende von Lundin Gold, Jack Lundin, kommentierte, "Wir sind dankbar für die langjährige Unterstützung von CD Capital, die sich als Katalysator für die institutionelle Finanzierung des ursprünglichen Erwerbs von Fruta del Norte von Kinross im Jahr 2014 erwiesen hat. Mein besonderer Dank gilt auch der Gründerin und CEO von CD Capital, Carmel Daniele, für ihre kontinuierlichen wertvollen Beiträge als Vorstandsmitglied von Lundin Gold. Es war eine erstaunliche Reise und wir werden weiterhin mehr Wert aus diesem fantastischen Vermögenswert freisetzen. Wir freuen uns darauf, für die Investoren von CD Capital bei den aktuellen und zukünftigen Unternehmungen der Lundin Group weiteren Wert zu schaffen."

Über CD Capital Group

In den vergangenen 15 Jahren hat das in London ansässige Unternehmen CD Capital drei Private-Equity-Fonds aufgelegt und dabei rund 1 Milliarde US-Dollar an langfristigem, geduldigem Kapital eingeworben, vor allem von führenden nordamerikanischen institutionellen Anlegern, darunter Stiftungen, Family Offices und betriebliche Pensionsfonds. CD Capital entwickelt weltweit erstklassige Projekte in den Bereichen Edelmetalle, kritische Metalle für die Ökologisierung der Welt sowie Düngemittel für die globale Ernährungssicherheit. CD Capital konzentriert sich in einzigartiger Weise auf Partnerschaften mit wiederkehrenden Managementteams, die über eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Projekten in Lateinamerika wie Brasilien, Peru, Argentinien, Guatemala sowie Kanada, Finnland, Grönland und Australien verfügen.

CD Capital wurde 2006 von Carmel Daniele gegründet. Sie war eine der ersten in London, die einen speziellen Fonds mit Schwerpunkt auf privaten Bergbauanlagen auflegte und 2008 die prestigeträchtige Auszeichnung Mines Money Fund Manager of the Year gewann. Seit der Gründung von CD Capital hat Carmel Daniele ein erstklassiges technisches Investmentteam aus Branchenkennern aufgebaut und war ein aktiver Sponsor und Arbeitgeber für Frauen, die am Imperial College in London Bergbaugeologie studieren, was zu einer erfolgreichen Nominierung für die 100 Women in Mining for 2022 führte.

