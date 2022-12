Serendipity Arts kündigt THE BRIJ an ein futuristisches Kunst- und Kulturzentrum in der National Capital Region um die indische Hauptstadt Neu-Delhi, das eine Vielzahl kreativer Projekte und Ausdrucksformen bieten wird, basierend auf den Prinzipien Innovation, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Integration

Serendipity Arts präsentierte heute seine Vision, verschiedene Kunstformen durch ein hochmodernes Kunst- und Kulturzentrum zum Leben zu erwecken und so als Brücke zu dienen, die die Welt mit der Kunst und ihrer transformativen Kraft verbindet. THE BRIJ stellt Raum, Zeit und Ressourcen bereit, um bahnbrechende Kunst zu schaffen, die transformativ und bedeutsam ist. Mit diesem Zentrum will Serendipity Arts einen weltweiten Austausch über Kunst in der südasiatischen Region anregen, regionale Geschmäcker, Traditionen und Kulturen assimilieren und zugleich ein nachhaltiges künstlerisches Ökosystem aufbauen. Die neue Einrichtung ist benannt nach Brijmohan Lall Munjal, dem verstorbenen indischen Industriellen und Visionär und Vater von Sunil Kant Munjal.

Sunil Kant Munjal, Gründer und Schirmherr von Serendipity Arts sowie Gründer von THE BRIJ, beschreibt die Idee hinter THE BRIJ: "Privilegien bedeuten immer auch Verantwortung, und mit der leidenschaftlichen Umsetzung dieses Projekts wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden. THE BRIJ entspringt unserem Gefühl der Verantwortung gegenüber der Kunst, der Art und Weise, wie Kunst heute erlebt wird, im Vergleich zu ihrer Wahrnehmung in der Region vor der Kolonialisierung. Im Hinblick auf die Programmgestaltung wird THE BRIJ die Festival-Aura beibehalten, gleichzeitig jedoch seine Programme um mehrere Ebenen der Praxis, des Lernens und des Experimentierens erweitern, und dies während des gesamten Jahres. Die interdisziplinäre Einrichtung für ein breites Spektrum an kreativen Praktiken wird eine höhere künstlerische Ausbildung, Inkubationswerkstatt, Zentren für Kulturinnovation, Aufführungsräume und Museen in einem einzigartigen Umfang bieten sie wird das gesamte Ökosystem von Kunst und Kultur an einem zentralen Ort sein."

Die drei wesentlichen Komponenten des Zentrums sind Bildung und Forschung, multidisziplinäre Erlebnisse und Innovation und Inkubation mit Schulungen, Workshops und Praktika. Derzeit befindet sich das einzigartige Zentrum in der Bauphase und wird ein Museum, eine Akademie und Werkstatt, eine Galerie, eine Bibliothek, eine Stepwell-Galerie, eine Arena, ein Theater und eine Black Box und vieles mehr umfassen. Darüber hinaus wird die Einrichtung ein Kunsthandwerkszentrum und ein Handwerkerdorf beherbergen, in dem aussterbende und seltene Kunst- und Handwerksformen durch Forschung, Praxis und Inkubation wieder zum Leben erweckt werden sollen. Der gesamte Campus wurde so konzipiert, dass er zu 100 Prozent für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist.

Ganz im Sinne seiner Kernziele Interdisziplinarität, Bildung und generationsübergreifender Austausch wird THE BRIJ Exzellenz, Wandel, Innovation, Gleichheit, Integrität und Verantwortung anstreben. Seine Mission besteht darin, der Metropole Delhi und ganz Indien ein kulturelles Zentrum zu geben, das Besucherinnen und Besucher durch eine gemeinsame Leidenschaft für die Kunst gewinnt, und ihnen ermöglicht, in sie einzutauchen. Das Zentrum soll einen Raum schaffen, der Akademiker, Intellektuelle, Studenten, Kunstliebhaber, Kritiker, Künstler und alle Menschen anzieht, um zusammenzukommen und eine lebhafte kreative Gemeinschaft zu bilden.

Mit modernen Technologien, die einzigartige und faszinierende Erlebnisse für Besucher versprechen, wird THE BRIJ wirklich global in Form und Geist sein. Es wird alle Elemente für ein umfassendes und immersives Erlebnis mit Navigationshilfen und Omnichannel-Verfügbarkeit bereitstellen und dabei die Nachhaltigkeitsanforderungen durch reduzierte CO2-Emissionen erfüllen. Zugleich werden ein effizientes betriebliches Backend, eine robuste Sicherheits- und Konnektivitätsinfrastruktur sowie zukunftsorientierte Technologien das Museum und seinen Traum unterstützen.

Smriti Rajgarhia, Direktorin der Serendipity Arts Foundation und des Festivals, berichtet: "THE BRIJ steht für unseren Anspruch, Indiens Platz im globalen Kulturdialog zu stärken und internationale Kunst für anspruchsvolle und gewöhnliche Kunstliebhaber zugänglich zu machen. Durch die Restaurierung von Kunstwerken und die Wiederbelebung verlorener oder gefährdeter Kunstformen wollen wir einen Beitrag zum kulturellen Quotienten der Region leisten und dabei die Zukunft der Kunst durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Innovation neu definieren."

Unter den vielen Merkmalen, die dieses Kulturzentrum unverwechselbar machen, finden sich die beiden treibenden Kräfte Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, die beide in diesem Gebäude zur Geltung kommen. THE BRIJ soll auch die Mission der Stiftung erfüllen, als Katalysator für den Wandel zu dienen, indem es Stellen schafft, zur Kulturwirtschaft Indiens und Neu-Delhis beiträgt und sowohl indische als auch internationale Touristen anzieht. Mit Unterstützung von Serendipity Arts hat THE BRIJ bereits Partnerschaften mit internationalen Institutionen und Organisationen der Kreativwirtschaft geschlossen und wird diese weiter ausbauen, um ein Zentrum mit modernster Infrastruktur zu schaffen, das organisch und zukunftsorientiert ist.

Der gesamte Campus von THE BRIJ würde ein Platin-Rating für grüne Gebäude erhalten und schafft mehr als 5200 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Erwartungen zufolge werden mehr als 120.000 Menschen von den angebotenen Bildungs- und Qualifizierungsprogrammen profitieren. Etwa 90.000 junge Lernende werden freien Zutritt zum Museum haben, und über 200 Startups und Projekte der Kunstbranche werden vom Inkubationszentrum unterstützt. Mit seiner multilateralen und multikulturellen Plattform will das einzigartige Museum einen bedeutenden Beitrag zum indischen BIP leisten.

Dikshu Kukreja, Managing Principal, CP Kukreja Architects (CPKA), Neu-Delhi, kommentiert: "Die architektonische Philosophie bei THE BRIJ besteht darin, eine koexistente Architektur zu schaffen, bei der Gebäude und Landschaft miteinander verschmelzen. Die Architektur erweitert den Kontext, indem sie die Gebäude als vergrößerte Felsen repräsentiert wie die Quarzitfelsen, die an diesem Ort vorzufinden sind. Der Entwurf lässt den angrenzenden Wald in das Gelände einfließen. Gleichzeitig bilden die lebendigen und vielfältigen programmatischen Elemente ein musikalisches Ensemble, in dem noch unerforschte und zukunftsweisende nachhaltige Designstrategien zum Tragen kommen."

Neben Sunil Kant Munjal hat sich auch die Sozialunternehmerin Shefali Munjal, Gründerin und Schirmherrin von THE BRIJ, mit dem Zentrum ihren Traum verwirklicht. Mitglieder des Beratergremiums sind die Medienpersönlichkeit und der derzeitige Chair des Royal College of Arts, Großbritannien, Sir Peter Bazelgette, Harsh Goenka, Chairman der RPG Group, leidenschaftlicher Kunstsammler und Fürsprecher der Innovationsförderung, und Deepak Iyer, der die Accenture Microsoft Business Group für Südostasien leitet.

Zu den Beratern von THE BRIJ gehören der Dichter, Kulturtheoretiker und Kurator Ranjit Hoskote, Manu Chandra, Chef Partner von THE BRIJ und einer der Pioniere der gastronomischen Szene in Indien, Shubha Mudgal, Padma Shri-Preisträgerin und Gewinnerin des Gold Plaque Award for Special Achievement in Music beim Chicago International Film Festival, Aneesh Pradhan, ein bekannter Tabla-Spieler, und Anuradha Kapur, Preisträgerin des Sangeet Natak Award für Theaterregie und wichtige Persönlichkeit an der National School of Drama in Delhi und Bangalore.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thebrij.world

