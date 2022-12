Qognify bietet Video- und Enterprise Incident Management-Lösungen zur Verbesserung der physischen Sicherheit und der Geschäftsabläufe für Unternehmen aller Branchen

Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, gab heute den Verkauf seines Portfoliounternehmens Qognify, einem Anbieter von Software für physische Sicherheit und Incident Management, an Hexagon AB bekannt.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und unterliegen noch der üblichen behördlichen Prüfung.

Qognify mit Sitz in Pearl River, NY, unterstützt Tausende von Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt bei der Verwaltung der physischen Sicherheit und der Geschäftsabläufe, unter anderem durch Videoüberwachungstechnologie und Software für das Management von Zwischenfällen. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Transport, Einzelhandel, Bildung, Finanzen, Logistik, Justizvollzug und Behörden. Das Unternehmen betreibt neben den USA auch wichtige Entwicklungszentren in Deutschland und Israel und unterhält Vertriebs- und Supportbüros auf der ganzen Welt.

"Qognify ist ein großartiges Beispiel für die Umsetzung unserer Buyout-Strategie: Wir identifizieren die besten Technologien der Branche und treiben dann das Wachstum durch Produktführerschaft, Forschung und Entwicklung sowie strategische Übernahmen voran", so Jesse Feldman, General Partner von Battery. "Wir sind stolz darauf, dass diese Branchenführerschaft von Hexagon bei der Übernahme von Qognify erkannt und gewürdigt wurde."

Battery gründete Qognify im Jahr 2015 durch eine Ausgliederung der Geschäftseinheit für physische Sicherheit von NICE System. Im Jahr 2018 übernahm Qognify On-Net Surveillance Systems Inc. mit seinen Marken OnSSI und SeeTec und bildete damit einen führenden globalen Akteur auf dem Markt für physische Sicherheit.

"Battery war ein hervorragender Partner für Qognify, als wir eine umfassende Plattform für den geschäftskritischen Sicherheits- und Vorfallsmanagementsektor aufgebaut haben", sagte Steve Shine, CEO von Qognify. "Wir freuen uns darauf, unsere Tradition der Produktführerschaft fortzusetzen und gleichzeitig unsere Lösungen weiter in Hexagons Suite für öffentliche Sicherheit zu integrieren, um unsere bestehenden Kunden und neue Kunden von Hexagon noch besser bedienen zu können."

Raymond James fungierte als Finanzberater des Unternehmens.

Über Battery Ventures

Battery geht Partnerschaften mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams ein, die kategoriedefinierende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Verbrauchertechnologie, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie sowie Life-Science-Tools entwickeln. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- und Frühphase bis hin zu Wachstum und Buyout, und investiert weltweit von Büros in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @BatteryVentures, besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com und finden Sie eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery hier.

Über Qognify

Qognify hilft Ihnen, Ihre Welt zu schützen, und konzentriert sich dabei auf die Ergebnisse von Kunden, die großen Wert auf physische Sicherheit legen. Qognify bietet Lösungen zur Risikominderung, Erhöhung der Sicherheit und Optimierung der Betriebsabläufe und dient Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt als vertrauenswürdiger Berater. Das umfassende Portfolio von Qognify umfasst Lösungen für physische Sicherheit und Incident Management, die einen Mehrwert für viele Branchen schaffen, darunter Produktionsunternehmen, Transportbehörden, Einzelhandelsketten, Banken und andere Finanzinstitute, Häfen und Seehäfen, Logistikdienstleister, Schulen und Universitäten, Justizvollzugsanstalten, kritische Infrastrukturen und Städte. Qognify hat seinen Hauptsitz in Pearl River, New York, und unterhält wichtige Entwicklungszentren in Deutschland und Israel sowie Vertriebs- und Supportbüros auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221218005075/de/

Contacts:

Rebecca Buckman

Marketing Partner, Battery Ventures

becky@battery.com

650-292-2077