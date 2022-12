Der Volkswagen-Konzern hat auch im November mehr Fahrzeuge verkauft als im schwachen Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen stiegen um 9,1 Prozent auf 672.300 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern am Montag in Wolfsburg mitteilte. Zum Wochenstart stand zudem die Ausschüttung der Sonderdividende im Fokus.Ein Jahr zuvor hatten der Mangel an Elektronikchips und Covid-Beschränkungen die Verkäufe deutlich einbrechen lassen. Schon im August, September und Oktober hatte VW mehr Autos ausgeliefert als vor Jahresfrist. ...

