Die Bank of Japan schockt den Kapitalmarkt. Als letzte große Notenbank beginnt die BoJ das Zinsniveau zu erhöhen. Pfeiffer Vacuum hebt kurz vor Jahresende die Prognose an. Der Umsatz wird über dem bisherigen Rand der Prognosespanne gesehen. Klöckner kauft in Nordamerika zu. National Material of Mexico wird für 340 Mio. US-Dollar übernommen.Der asiatische Aktienhandel taucht auch am Dienstag tief in die Verlustzone ab. Nach negativen Vorgaben aus den USA schockiert die Bank of Japan mit einer Ausweitung der Handelsspanne für JGBs. Der Yen wertet ...

