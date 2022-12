The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2022ISIN NameDE000DG6CFA0 DZ BANK CLN E.8957DE000DG6CE10 DZ BANK CLN E.8948DE000DG6CEZ0 DZ BANK CLN E.8946DE000DG6CEX5 DZ BANK CLN E.8944DE000DG6CE51 DZ BANK CLN E.8952DE000DG6CEQ9 DZ BANK CLN E.8937DE000DG6CEF2 DZ BANK CLN E.8928DE000DG6CED7 DZ BANK CLN E.8926DE000DG6CDH0 DZ BANK CLN E.8896DE000DD5AS06 DZ BANK CLN E.9965DE000DZ1JS53 DZ BANK CLN E.8346DE000DZ1KBK9 DZ BANK CLN E.8772DE000DG6CEW7 DZ BANK CLN E.8943DE000DZ1KAD6 DZ BANK CLN E.8732DE000DZ1KBM5 DZ BANK CLN E.8774DE000DZ9VDQ2 DZ BANK CLN E.8343DE000DZ9U9P1 DZ BANK IS.A43 VARDE000DZ1KAC8 DZ BANK CLN E.8731DE000DZ1J972 DZ BANK CLN E.8726DE000DZ1J2C7 DZ BANK CLN E.8659XS1810806635 UBS AG LDN 18/23 MTNDE000DG6CGK7 DZ BANK CLN E.9000DE000LB06GD8 LBBW STUFENZINS 16/22DE000DG6CF19 DZ BANK BANKEN CLN E.8982DE000DG6CFR4 DZ BANK CLN E.8972DE000DG6CFS2 DZ BANK CLN E.8973DE000DG6CFQ6 DZ BANK CLN E.8971DE000DG6CFP8 DZ BANK CLN E.8970DE000DG6CMS8 DZ BANK CLN E.9178DE000DG6CMJ7 DZ BANK CLN E.9169DE000DG6CQU5 DZ BANK CLN E.9282DE000DG6CMY6 DZ BANK CLN E.9184DE000DG6CPM4 DZ BANK CLN E.9241DE000DG6CMG3 DZ BANK CLN E.9167DE000DD5ABF7 DZ BANK CLN E.9435DE000DG6CMN9 DZ BANK CLN E.9173DE000DG6CMC2 DZ BANK CLN E.9163DE000DD5ABN1 DZ BANK CLN E.9442DE000DG6CKS2 DZ BANK CLN E.9109DE000DG6CJ31 DZ BANK CLN E.9086CH0305398148 BASILEA PHARM. 2022 CVDE000DG6CSB1 DZ BANK CLN E.9333DE000DZ1KFY1 DZ BANK CLN E.8821DE000DG6CQV3 DZ BANK CLN E.9283DE000DZ9VCS0 DZ BANK CLN E.8311DE000DG6CSC9 DZ BANK CLN E.9334