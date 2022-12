The following instruments on XETRA do have their first trading 20.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.12.2022Aktien1 CA02138F2061 Altaley Mining Corp.2 NO0012740218 Awilco Drilling PLC3 CA23267C2022 Cypher Metaverse Inc.4 FI4000508023 Endomines Finland OYJ5 CA33618F3097 First Responder Technologies Inc6 US49461C1027 Kineta Inc.Anleihen1 XS1605600532 La Financiere Atalian S.A.2 DE000HLB42Y7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale