Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Eine rundum verbesserte Demo-Version des Scanbot Data Capture SDK (https://scanbot.io/de/products/data-capture/) ist ab sofort im App Store (https://apps.apple.com/app/scanbot-sdk-data-capture/id6444567336) und im Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.scanbot.demo.datascanner) verfügbar. Das Scanbot Software Development Kit (SDK) ermöglicht es, Daten aus Dokumenten in Form von Schlüssel-Wert-Paaren zu extrahieren, und macht so die fehleranfällige manuelle Dateneingabe überflüssig. Es unterstützt Personalausweise, Reisepässe, Schecks, Führerscheine, europäische Gesundheitskarten, AU-Bescheinigungen und vieles mehr. Zusätzlich ermöglicht es der frei konfigurierbare Datenscanner, jede Art von einzeiliger Zeichenfolge zu erfassen, z. B. Seriennummern oder Fahrzeugkennzeichen.Die App demonstriert die Fähigkeiten des Scanbot SDK, welches bereits von mehr als 200 Unternehmen weltweit für die mobile Datenerfassung genutzt wird. Dank Machine-Learning- und Computer-Vision-Technologie extrahiert das SDK zuverlässig Daten aus Ausweisdokumenten.Die intuitive Benutzeroberfläche der Demo-App ermöglicht es auch weniger technikaffinen Nutzer:innen, Daten schnell und präzise zu erfassen. Anhand der Bildschirmanweisungen erkennen sie, wie sie die Kamera am besten positionieren, wann sie das Dokument umdrehen müssen (z. B. bei Ausweisen) und ob der Scan erfolgreich war. So können Nutzer:innen binnen Sekunden automatisch Daten aus verschiedensten Dokumententypen extrahieren, ohne sie mühsam von Hand zu übertragen.Das Scanbot Data Capture SDK deckt dank einer Vielzahl von Datenerfassungsmodulen verschiedenste Anwendungsfälle ab. Unternehmen, die das SDK in ihre mobilen Apps integrieren, ermöglichen ihren Kund:innen und Mitarbeiter:innen, Daten aus nahezu jedem Ausweisdokument weltweit zu extrahieren. Das sichert eine schnelle und zuverlässige Identifizierung. Der Check Scanner vereinfacht das Einzahlen und Verarbeiten von Schecks im Backoffice. Versicherungsunternehmen können europäische Gesundheitskarten scannen, um zügig neue Kundendaten einzupflegen und die Nutzererfahrung zu verbessern.Das Scannen und Extrahieren von Daten mit dem SDK erfolgt vollständig offline, da die Verarbeitung ausschließlich auf dem Endgerät stattfindet. Es verbindet sich nicht mit externen Servern und ist daher eine sichere Lösung für die mobile Datenerfassung über Schlüssel-Wert-Paare."Scanbot SDK: Data Capture" ist ab sofort für iOS und Android verfügbar und ergänzt damit die bereits veröffentlichten Demo-Apps für das Scanbot Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/trial/demo-app/barcode-demo/) und das Scanbot Document Scanner SDK (https://scanbot.io/de/trial/demo-app/document-demo/). Weitere Informationen finden Sie auf scanbot.io.Über Scanbot SDKScanbot SDK bietet schnelle, zuverlässige und präzise Lösungen für die mobile Datenerfassung mit iOS, Android, Cross-Platform-Frameworks, Windows und Web an und hilft Unternehmen dabei, die fehleranfällige manuelle Dateneingabe zu ersetzen und dadurch Kosten zu senken. Über 200 Kunden weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans.Kontakt:Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970371/Scanbot_SDK_Data_Capture_Demo_App.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1896251/Scanbot_SDK_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-veroffentlicht-neue-demo-app-fur-mobiles-data-capture-sdk-301706007.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091711/100900415