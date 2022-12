Börsentag auf einen Blick Aktien: Kursverluste erwartet DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die ohnehin schwache Marktstimmung hat am Dienstag von der japanischen Notenbank einen weiteren Dämpfer erhalten. Mit einem überraschenden Strategiewechsel schickte die Bank of Japan (BoJ) Schockwellen durch die Märkte. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...