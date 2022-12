Der "Nach-IPO-Hype" um die Aktie des Sportwagenbauers Porsche AG scheint erst einmal vorbei. In den letzten Tagen ging es spürbar nach unten. Vom Rallyetop nach dem Börsengang bei 112,16 Euro drehte der Porsche-Aktienkurs nach unten und erreichte am Freitag 92,98 Euro. An der hier liegenden kleinen Unterstützung um 93 Euro drehte der nun im DAX notierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...