New York (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Überraschend sei jedoch die Ankündigung von Frau Lagarde gewesen, dass die EZB den Leitzins in Zukunft kontinuierlich anheben werde und dass die EZB mehr leisten müsse als die FED. Man könne daraus schließen, dass der Leitzins der EZB mindestens 3 Prozent erreichen werde. Diese Erkenntnis sei für alle Arten von Euro-Anleihen nachteilig. ...

