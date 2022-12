München (ots) -Der Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV und die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit haben sich zum Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes ausgedacht: da Weihnachten auf der ganzen Welt unterschiedlich gefeiert wird, zeigt Fix&Foxi TV am 26. Dezember 2022 in inspirierenden Reportagen und in einem längeren Weihnachtsspecial, wie die unterschiedlichen SOS-Kinderdorf-Familien die Adventszeit in ganz verschiedenen Formen zelebrieren.Während die Kinder aus Keila in Estland uns an ihren Schneeabenteuern teilhaben lassen, nehmen die Sprösslinge aus dem SOS-Kinderdorf in Seekirchen die Zuschauer:innen mit zu ihren traditionellen Weihnachtsvorbereitungen wie Plätzchen backen. Im SOS-Kinderdorf Nairobi führt Kinia die farbenfrohen Weihnachtsbräuche vor, unter anderem bunte Haarverlängerungen und Luftballons. Dann lernen wir die kleine Dima vom SOS-Kinderdorf in Bethlehem kennen, die uns von ihren Weihnachten als Fest des Friedens erzählt, das Moslems und Christen gemeinsam begehen. Und in Vietnam? Auch hier feiern Buddhisten, Christen, Hindus und Moslems gemeinsam das Weihnachtsfest. Sie tanzen, singen und spielen den ganzen Tag bis endlich der Weihnachtsmann kommt....Die Your Family Entertainment AG blickt mit Stolz auf eine großartige und langjährige Partnerschaft mit SOS-Kinderdörfer weltweit, denn sie hatte von Anfang an das oberste Ziel, gemeinsam ein Zeichen für alle Kinder dieser Welt zu setzen.Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG: "In dem aktuellen SOS-Weihnachtsspot geht es darum, den Kindern Momente zu schenken, die bleiben. Und Weihnachten ist eines dieser magischen Kindheitserlebnisse, die uns bis ins hohe Alter begleiten. Das tägliche Engagement von SOS-Kinderdörfer weltweit auf der ganzen Welt, und ganz besonders in der Ukraine, ist einfach beispiellos. Wir freuen uns dieses Jahr ganz besonders darauf, die tolle Arbeit von SOS-Kinderdörfer allen Fix&Foxi TV-Zuschauern:innen präsentieren zu dürfen."Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit: "So unterschiedlich die Gegebenheiten und Bräuche in den verschiedenen Ländern auch sind, so sehr steht Weihnachten in all unseren Reportagen für Familie, Liebe und Geborgenheit.Doch nicht für alle Kinder und Jugendlichen auf der Welt ist Weihnachten mit positiven Emotionen verknüpft. Weil elterliche Fürsorge und ein liebevolles Zuhause leider nicht selbstverständlich sind.Wir sind FIX&FOXI TV deshalb dankbar, dass sie uns mit ihrer Plattform Reichweite schenken, damit wir weiter kontinuierlich an unserem Auftrag arbeiten können: Perspektivisch jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu geben - und ein schönes Weihnachtsfest."Über SOS-Kinderdörfer weltweitDie SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich über private Spenden finanziert. Heute ist die Organisation mit über 550 Kinderdörfern und mehr als 2.200 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der SOS-Familienhilfe in 137 Ländern aktiv und unterstützt jährlich über eine Millionen Kinder und Erwachsene.Website: www.sos-kinderdoerfer.deYouTube: www.sos-kinderdoerfer.tvÜber die Your Family Entertainment AGDie Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie Enid Blyton, Fix & Foxi, Urmel oder Altair. Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender Fix&Foxi TV in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender RiC TV sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus.