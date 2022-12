Encavis hat bei dem 140 MW großen Solarpark in Brønderslev (Nordjütland) die Genehmigung zum Bau erhalten. Dies ist das zweite Projekt im Rahmen der strategischen Partnerschaft des Hamburger Wind- und Solarenergiepark-Betreibers und GreenGo Energy in Dänemark. Solarenergie in Dänemark biete laut Encavis besondere Vorteile, da in windarmen Zeiten höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...