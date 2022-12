Im Normalfall bringt die Aktie von Softing alle Voraussetzungen mit, um 2023 endlich mit Kraft durchzustarten: Der Auftragsbestand des Hard- und Software-Anbieters rund um die Bereiche Automatisierung sowie Messtechnik ist so hoch wie nie zuvor, zudem sollte sich die Ertragsqualität im kommenden Jahr bereits spürbar verbessern. Im Interview mit boersengefluester.de zeigt sich CEO Dr. Wolfgang ... The post Softing: "Der Markt schreit nach unseren Produkten" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...