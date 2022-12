Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist gedrückt, so die Analysten der Helaba.Belastend würden neben den Zinssorgen der wieder größer werdende Konjunkturpessimismus wirken. Zwar habe sich das ifo Geschäftsklima Deutschland zum dritten Mal in Folge gefestigt, es weise aber ein vergleichsweise niedriges Niveau auf und der hohe Gasverbrauch in den letzten Wochen infolge der kalten Witterung mache auf die schwierige Lage in Europa und Deutschland aufmerksam. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...