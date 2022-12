Ein Ende der Zinserhöhungen ist auch nach etwas geringeren Inflationsdaten im November nicht in Sicht, was vielen Anlegern zuletzt ordentlich die Stimmung verhagelt hat. Es gibt aber auch Unternehmen, welche von höheren Zinsen direkt profitieren können, und eines davon ist die Deutsche Bank.Schon jetzt machen sich bei den Ergebnissen der Deutschen Bank (DE0005140008) die höheren Zinsen bemerkbar und in Zukunft dürften die Gewinne im Alltagsgeschäft umso mehr sprudeln. Da mutet es etwas seltsam an, dass der Aktienkurs zuletzt kaum von der Stelle kam. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...