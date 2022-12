Oldenburg (ots) -Die Familie ist beisammen, Geschenke werden verteilt und der Tisch ist gedeckt - mit reichlich gehaltvollem, fettigem Essen, einem süßen Stollen, Plätzchen und Schokolade zum Nachtisch und dem ein oder anderen Gläschen Alkohol. Dass da die Verdauung verrückt spielt, ist nicht verwunderlich. Abhilfe kann hier ein pflanzliches ätherisches Öl schaffen - das Wacholderbeeröl.Ein ätherisches Öl mit Tradition - wirkt nachweislichDer Wacholder wird bereits seit der Antike in der Naturheilkunde verwendet und sehr geschätzt. Dabei wird vor allem das hochwertige ätherische Öl der Wacholderbeere genutzt. Bei den Beeren handelt es sich dabei jedoch nicht um die Früchte, sondern um die Zapfen des Baumes. Die Inhaltsstoffe des Wacholderöls regen nachweislich den Darm zu einer erhöhten Tätigkeit an, wirken krampflösend und entzündungshemmend. Dabei werden vor allem Beschwerden wie Aufstoßen, Völlegefühl, Übelkeit, Magenschmerzen oder Blähungen schonend gelindert - die innere Balance ist wiederhergestellt.Nach dem Fest - entspannt sein und bleibenHat man beim Festtagsschmaus ein wenig über die Stränge geschlagen, kann das einzige in Deutschland zugelassene Wacholderbeeröl-Arzneimittel Abhilfe schaffen. Roleca® Wacholder 100 mg (rezeptfrei in der Apotheke) ist hochdosiert, wird nachhaltig sowie ressourcenschonend in Deutschland hergestellt und ist nachweislich wirksam. Aufgrund seiner sehr guten Verträglichkeit ist es auch für eine Langzeitanwendung geeignet - also auch über die Feiertage hinaus. Jede Kapsel enthält 100 mg Wacholderbeeröl, welches aus ca. 10 g handverlesenen Beeren des Wacholders gewonnen wird.Sicher und zuverlässig - auch über die Feiertage hinausDie krampflösenden, verdauungsfördernden, antibakteriellen und antientzündlichen Eigenschaften [1] des Wacholderbeeröls sind auf das Zusammenspiel der im Öl enthaltenen Wirkkomponenten zurückzuführen. [2] Bei der Einnahme ist dabei der große Vorteil: Die tägliche Einnahme von nur einer Weichkapsel Roleca® Wacholder 100 mg lindert sicher und zuverlässig unangenehme Magen-Darm-Beschwerden - für eine entspannte Weihnachtszeit.Roleca® Wacholder 100 mg ist frei von Alkohol, Gluten, Lactose sowie Zucker und für Erwachsene sowie Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.roleca.com.[1] Raina, R., Verma, P.K., Peshin, R., Kour, H., 2019. Potential of Juniperus communis L as a nutraceutical in human and veterinary medicine. Heliyon 5, e02376.[2] Semerdjieva, I. et al.: 2021. Biological Activity of Essential Oils of Four Juniper Species and Their Potential as Biopesticides. Molecules 26, 6358.Pressekontakt:ifemedi, Lisa Lohmann0441-9350590, presse@ifemedi.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/5398823