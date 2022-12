Die Heizölpreise sind im Vortagesvergleich gesunken. Mit Minus 0,7 Rappen pro Liter in der Schweiz am stärksten, gefolgt von Österreich und Deutschland mit einem durchschnittlichen Rückgang von 0,15 Cent pro Liter Heizöl. China hat im November deutlich mehr Ölprodukte exportiert als in den Vorjahren. Die EU hat sich auf einen Preisdeckel für Gas geeinigt. Während sich die Rohölsorten WTI und Brent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...