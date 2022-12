Düsseldorf (ots) -Die Private-Markets-Plattform Kapital 1852 hat am 15. Dezember 2022 das First Closing des Equity Invest V "Digital Growth II" durchgeführt. Mit diesem Schritt startet die Investitionsphase des Venture-Capital-Dachfonds in einem chancenreichen Marktumfeld. Investment-Schwerpunkt des im Oktober 2022 aufgelegten Fonds bildet der Bereich digitale Technologien. Mit einem Zielvolumen von 120 Millionen US-Dollar und einer Zielrendite von 18 Prozent p.a. investiert der Fonds in 12 bis 16 Zielfonds weltweit führender Venture-Capital-Fondsmanager mit nachweisbaren, veritablen Track Records, hoher Reputation und erfahrenen Investmentteams.Zwei Fonds eines Venture-Capital-Managers mit signifikantem Track Record und proprietären Zugang zu den technologisch führenden Wachstumsunternehmen in den Regionen Europa und USA wurden bereits gezeichnet. Durch diesen Schritt reduziert sich der Blind-Pool für zukünftige Investoren. Weitere Fondsinvestments auf Basis einer breiten Pipeline in den Kernsektoren Digitale Transformation, DeepTech, DigitalHealth und CleanTech werden in den kommenden Jahren der Investitionsphase selektiv umgesetzt."Mit dem First Closing der nunmehr vierten Strategie in der Anlageklasse Venture Capital steigen die Assets under Management der Kapital 1852 in diesem Segment auf über 250 Millionen US-Dollar an", sagt Alexander Stern, Geschäftsführer der Kapital 1852 Beratungs GmbH. "Dieser Meilenstein unterstreicht den starken Wachstumskurs unserer Private-Markets-Plattform und zeigt, dass Venture Capital auch im aktuellen Marktumfeld als eine ernstzunehmende Anlageklasse wahrgenommen wird, die vielversprechende Chancen bietet."Mehr erfahren: www.1852.capital/de/venture-capitalÜber Kapital 1852:Kapital 1852 ist der eigenständige Investmentmanager der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit einem Direktinvestmentfonds im Bereich Private Equity sowie Dachfonds in den Bereichen Venture Capital und Private Debt. Im Segment Venture Capital ermöglicht Kapital 1852 Investoren einen Zugang zu ausgewählten internationalen Venture-Capital-Fonds mit einem Fokus auf den Technologie-Sektor. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei innovative Digitalunternehmen, die eine Partizipation an Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. Die Investitionen erfolgen weltweit über die Regionen Europa, USA, Israel, Lateinamerika und Asien hinweg.Weitere Informationen finden Sie unter: www.1852.capital/deWesentliche Risiken im Zusammenhang mit Venture Capital DachfondsKeine Rendite-/Ertragsgarantie: Renditen der Vergangenheit und Prognosen sind keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.Fehlende Einflussnahme: Die Kapital 1852 hat grundsätzlich kein Recht, auf die Auswahl der Zielunternehmen durch die Zielfondsmanager Einfluss zu nehmen.Blindpool: Der Venture Capital Dachfonds ist zum Zeitpunkt der Investition noch nicht (vollumfänglich) an Zielfonds beteiligt.Währungsrisiko: Durch den internationalen Fokus der Venture Capital Strategie erfolgen Investitionen in US-Dollar und EURO, so dass Währungsschwankungen zu Fremdwährungsrisiken führen können.Verkehrswertschwankungen: Der Wert der jeweiligen Zielfonds kann aufgrund makroökonomischer Einflussfaktoren und/oder anderer sich ändernder Marktbedingungen sowie aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der erworbenen Unternehmensbeteiligungen erheblich schwanken.Steuern: Die steuerlichen Auswirkungen der verschiedenen Rechtskreise, in denen der Dachfonds aktiv ist, sind zum Investitionszeitpunkt noch nicht bekannt und können sich während der Laufzeit des Dachfonds auch noch ändern. Zudem trägt der Anleger das Risiko der steuer- und aufsichtsrechtlichen Konzeption des Dachfonds und der von diesem getätigten Investitionen hinsichtlich seiner persönlichen Besteuerung.Totalverlustrisiko: Durch Verwirklichung von Risiken sind Wertverluste bis zur Höhe des Totalverlusts des investierten Kapitals denkbar.Asset Klasse VC: Durch die Investition in junge Unternehmen handelt es sich um eine risikoreiche Beteiligung (bis hin zum Totalverlust) mit limitierter Einflussnahme durch den Digital Growth II als Dachfonds und einem nicht auszuschließenden bzw. teilweisen Blindpool Risiko hinsichtlich der VC Manager (verbundenen mit i.d.R. nicht veröffentlichten Geschäftszahlen der Portfoliounternehmen).Laufzeit: Aufgrund des Investmenthorizonts der einzelnen Venture Capital Zielfonds ergibt sich eine lange Laufzeit bei dieser Investition, wobei es dem Anleger grundsätzlich nicht möglich ist, sein Investment zwischenzeitlich zu liquidieren: "Für eine Veräußerung während der Laufzeit besteht grundsätzlich kein liquider Markt."Rechtliche Hinweise: https://www.1852.capital/de/rechtlicher-hinweisPressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Kapital 1852 Beratungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164141/5398848