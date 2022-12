Die Compleo-Aktie (WKN: A2QDNX) ist am Montag nachbörslich um -85% auf unter 1€ abgestürzt, nachdem der Ladetechnik-Anbieter per Ad-hoc-Meldung angekündigt hat, Insolvenz zu beantragen. Wie aussichtsreich ist es nun für Anleger, auf eine Sanierung und ein Comeback des Dortmunder Unternehmens zu wetten? Die Compleo Charging Solutions AG mit Hauptsitz in Dortmund entwickelt, produziert und vertreibt Lade-Lösungen für Elektrofahrzeuge. Zu den Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...