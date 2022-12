Was ist das denn jetzt? So oder so ähnlich dürften NEL-Aktionäre beim heutigen Blick auf die Kurstafel reagieren. Quasi ansatzlos bricht die Aktie um rund 8% ein. Gründe dafür sind bisher nicht bekannt. Für Anleger bietet sich damit noch einmal die Gelegenheit, hier günstig zum Zug zu kommen. Denn die Perspektive für die kommenden Wochen ist überzeugend!

So wurde kürzlich bekannt, dass Frankreich, Spanien und Portugal eine Wasserstoff-Pipeline planen. Die Transportröhre soll bereits 2030 fertiggestellt werden und Barcelona mit Marseille verbinden. Dabei soll die Pipeline ausschließlich für Wasserstoff genutzt werden. Es geht um eine Wasserstoffmenge von rund 2 Tonnen. Die Kosten für diese Pipeline belaufen sich auf knapp 3 Milliarden Euro, wovon die EU einen guten Teil übernehmen dürfte…

Denn die EU-Kommission hat sich den Ausbau von grünem Wasserstoff auf die Fahnen geschrieben. Doch grüner Wasserstoff ist nicht gleich grüner Wasserstoff… So soll laut ersten Information der Strom für die Erzeugung ...

