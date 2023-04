Die Südzucker-Aktie ist am Dienstag aufgrund einer Prognoseerhöhung mit einem satten Kurssprung in den Handel gestartet. Im Laufe des Vormittags zog sie weiter an und markierte sogar ein neues Jahreshoch. Eine Formation verspricht allerdings noch deutlich höhere Kurse. Für Trader sind bis zu 100 Prozent drin.

