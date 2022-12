Bei der Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung schockte Christine Lagarde letzten Donnerstag die Märkte mit ihrer Aussage, dass man die Zinsen weiter mehrfach um jeweils 0,5% anheben werde, um die Inflation zu bekämpfen. Es werde, so die EZB-Chefin letzte Woche, keinen "pivot" geben. also keine Wende in der Geldpolitik. EZB und Inflation: eine unrühmliche Geschichte Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...