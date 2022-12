Eigentlich galt der Schützenpanzer Puma lange Zeit als Vorzeigemodell der hiesigen Streitkräfte. 18 davon sollten eigentlich für die schnelle Eingreiftruppe der NATO abgestellt werden. Dummerweise erwiesen die sich aber in voller Anzahl als nicht funktionsfähig. Das zieht so manche Folgen nach sich.Eine davon ist, dass wieder einmal der desolate Zustand der Bundeswehr sichtbar wird. In diesem Falle werden dafür aber von Bundeverteidigungsministerin Christine Lambrecht vor allem die Hersteller verantwortlich gemacht, namentlich Rheinmetall (DE0007030009) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...