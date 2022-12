Allen Krisen zum Trotz erreichte die Tesla-Aktie noch im Frühjahr neue Kursrekorde und steigerte sich in der Spitze bis über die Marke bei 350 Euro. An diesem Wochenende standen allerdings nur noch 142,18 Euro auf der Anzeigetafel. Die Kurse sind also mal eben um etwa 60 Prozent eingebrochen und die schwersten Rückschläge gab es in den letzten Wochen zu sehen.Die Gründe für den Niedergang von Tesla (US88160R1014) an der Börse sind zahlreich. Belastend wirken sich sowohl Ängste vor der Rezession als auch Berichte über eine nachlassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...