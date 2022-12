Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Mittwoch, 8. Februar 2023, 18.00 UhrSOKO WismarDas Haus einer Verstorbenen soll von dem professionellen Möbelunternehmen zweier Brüder leer geräumt werden. Doch als es am Morgen losgehen soll, ist einer der beiden selbst tot.Florian Brückmann wurde im Haus der kürzlich verunglückten Sabine Schwegler erschlagen. Was hatte er in der Nacht dort zu suchen? Und wer trieb noch sein Unwesen in dem Einfamilienhaus? Die SO-KO Wismar um Chefkommissar Reuter nimmt die Ermittlungen auf.Ein Schritt vor, ein Schritt zurück: So fühlt sich dieser knifflige Fall für die Hauptkommissare Karoline Joost und Lars Pöhlmann an, die sich nebenbei eine Challenge mit ihren Schrittzählern liefern. Aber der Reihe nach: Andreas und Florian Brückmann haben vor einigen Jahren das Geschäft ihres Vaters übernommen, einen Antiquitäten- und Möbelladen. Doris Bradbury hat den gesamten Inhalt des Hauses ihrer verstorbenen Schwester an das Möbelunternehmen verkauft und die beiden Brüder mit der Räumung betraut. Doch laut den Aussagen eines Freundes der Verstorbenen gab es einen wertvollen Schatz, den sich Frau Bradbury unbedingt unter den Nagel reißen will. Genauso wie er selbst und die Brüder Brückmann?Die Kommissare der SOKO Wismar gehen diverse Wege, um den Fall aufzulösen. Wer hat am Ende die meisten - und vor allem die richtigen - Schritte gemacht?Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5399018