VW - Großer Kursabschlag! Das steckt dahinter!

VW-Aktionäre müssen sich über die Verluste der Aktie in dieser Woche nicht grämen. Denn der Abschlag hat einen triftigen Grund. Bei näherer Betrachtung fällt das Fazit sogar erfreulich aus.

Das Thema ist eine Sonderdividende, die VW nach dem Börsengang der Porsche AG an seine Anteilseigner ausschütten möchte. Rund 20 Mrd. EUR hatte VW durch das Porsche-IPO eingenommen, 49 % davon werden an die Anteilseigner ausgeschüttet. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Freitag stimmten die VW-Aktionäre diesem Vorhaben zu. Rund 9,55 Mrd. EUR werden damit an die Anteilseigner verteilt. Allein 3 Mrd. EUR erhält die Porsche Automobil Holding als VW-Großaktionär, jeweils rund 1 Mrd. EUR das Land Niedersachsen und die Quatar Holding.

Anleger, die die VW-Aktie am 16. Dezember im Depot gehalten haben, werden die Sonderdividende erhalten. Allerdings nicht, wie gewohnt, am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung, sondern erst am 9. Januar 2023. Das war der Wunsch des zweitgrößten Aktionärs, dem Land Niedersachsen. Der Ex-Tag, also der Tag, an dem die Aktie abzüglich des Rechts auf die Dividende gehandelt wird, war der gestrige Montag. Rechnerisch hätte der Kurs um die Dividendenhöhe von 19,06 EUR je Aktie abgeben müssen. Effektiv waren es aber in der Spitze "nur" 15,44 EUR. Somit fiel der Abschlag geringer aus, als zu erwarten war. Anteilseigner erlitten also nur auf den ersten Blick Buchverluste. Spätestens im Januar werden diese Buchverluste durch die Dividendenausschüttung (über)kompensiert.

Wie sind die weiteren Aussichten bei VW? Analysten erwarten im kommenden Jahr 2023 einen leichten Umsatzanstieg auf 283,19 Mrd. EUR. Der Gewinn dürfte dagegen um 6,5 % auf 15,6 Mrd. EUR nachgeben. Unterm Strich könnte VW 2023 31,19 EUR je Vorzugsaktie verdienen. Der Free Cashflow wird bei 10,3 Mrd. EUR erwartet. Dem gegenüber steht eine aktuelle Marktkapitalisierung von 71,3 Mrd. EUR. Für 2024 erwarten Analysten nur kleine Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Das KGV der Aktie liegt folglich bei 4, das KCV bei 7. Die große Frage wird aber sein, ob und wie sich der Konzern beim Zukunftsthema Elektromobilität nachhaltig positionieren können wird. Die Konkurrenz, gerade auch aus China, ist groß. Mit deutlich nachgebenden Umsatz- und Gewinnzahlen würde sich die günstige Bewertung der Aktie schnell relativieren.

Chart: VW

Widerstandsmarken: 133,02 + 147,40 + 159,72 + 187,74/192,64 EUR

Unterstützungsmarken: 120,56 + 111,10 + 79,38 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die VW-Aktie im Zuge des Kursabschlags gestern eine wichtige Unterstützung im Wochenchart erreicht. Es lässt sich eine Zone zwischen 125,00 und 120,56 EUR nennen. Solange diese hält, besitzen die Käufer Chancen, den Wert wieder in Richtung 133 EUR und damit in Richtung der oberen Kante der gerissenen Kurslücke zu befördern.

Unterhalb von 120,00 EUR werden dagegen Abgaben in Richtung 111,10 EUR wahrscheinlich. Wiederum darunter könnte das VW-Papier bis zum Coronacrashtief bei 79,38 EUR nachgeben.

Anleger, die bei der Aktie von VW auf eine Erholung spekulieren möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB8TRN oder HC0TRE setzen. Trader, die dagegen von einer Fortsetzung der Korrektur in Richtung 111,10 EUR ausgehen, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB8TRR oder HC15R1 zurückgreifen.



VW in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.01.2020 - 20.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

VW in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 - 20.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

