Guizhou, China (ots) -Guizhou liegt im Südwesten Chinas, ist eine multiethnische Provinz mit einfachen Volksbräuchen, fleißigen und freundlichen Menschen voller herzlicher Gastfreundschaft und einem starken Hochlandgeist überall.Mit unendlicher Weisheit haben Menschen aller ethnischen Gruppen ihre eigene Geschichte und großartige Kultur, ihr spezifisches geografisches Umfeld und ihre historischen Bedingungen sowie ihre unterschiedliche nationale Psychologie geschaffen. Sie haben ihre eigenen verschiedenen lokalen Bräuche, Feste, Feiern, künstlerischen Aktivitäten und nationalen Volkshandwerke gebildet, die zu einer einzigartigen und unersetzlichen wertvollen Tourismusressource geworden sind.Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. In dieser Folge reisten Sechs ausländische Freunde aus verschiedenen Ländern nach Guizhou, um Guizhous verschiedene ethnische Gruppen und Volkskulturen in verschiedenen Teilen von Guizhou kennenzulernen. Dovlet aus Turkmenistan kam nach Taijiang, um dem Miao-Mädchen Li Xiangxiang folgend die einzigartigen Miao-Bräuche zu erleben; Ekaterina Kaligaeva aus Weißrussland wurde vom Shui-Jungen Menglong Chenxi eingeladen, die wunderbare Kultur des Shui-Volks in Maolan, Libo zu erleben; der Dong-Junge Wu Xinping führte Beloved Mebena aus Simbabwe, die Musik des Dong-Volks aus Congjiang zu hören; Yelshibek Botakoz & Yelshibek Tomiris, Schwestern aus Kasachstan folgten den Bouyei-Schwestern Hani und Xiduo, um das Leben des Bouyei-Volks in Xingyi zu erleben; und Ameen aus dem Irak nahm zusammen mit dem Gelao-Mädchen Zheng Zixi die Klänge des Gelao-Volks in Zunyi auf. Auf unterschiedliche Weise erzählen ausländische Jugendliche zusammen mit chinesischen Jugendlichen der Welt die Guizhou-Geschichte von Chinas nationaler Einheit, Wohlstand, Entwicklung und Fortschritt.Ausländische Freunde sind alle von Guizhous einzigartiger Kultur berührt. Die Schönheit von Guizhou lässt sie verweilen und Guizhous Bräuche machen sie erfrischend. Die Berührung zwischen Guizhou und der Weltkultur hat dazu geführt, dass sie ein starkes Interesse an Guizhou haben.Kontakt:Yu XiaoyingTel.: 0086851-85377412E-Mail: guizhou1gc@163.comOriginal-Content von: Guizhou Satellite TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093482/100900432