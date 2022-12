An der Energiekrise ist Putin schuld, lautet das Mantra vor allem in den öffentlichen Medien - dabei ist diese Krise vorwiegend eine Folge der gescheiterten Energiewende in Deutschland! Energiekrise ist Folge der Energiewende - Putin veschärfte Problem nur Bereits vor dem Ukraine-Krieg stiegen die Preise für Strom und Gas massiv an in Deutschland, da die ...

