Mannheim/Berlin (ots) -Das "medium magazin" zeichnet Günter Wallraff bei der Wahl zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2022" (JdJ) für sein Lebenswerk aus. Der 80-jährige Investigativjournalist sei laut der Jury mit seinen legendären Undercover-Recherchen zum Vorbild zahlreicher Journalistinnen und Journalisten geworden. Alle weiteren Ergebnisse der Wahl werden am 21. Dezember veröffentlicht.In der Jury-Begründung heißt es:"Wallraffen - wer kann schon in unserer Branche von sich behaupten, dass dem eigenen journalistischen Tun ein Sprachdenkmal gesetzt wurde? Mit seinen legendären Undercover-Einsätzen wurde Günter Wallraff zum Vorbild zahlreicher Journalistinnen und Journalisten und hat ein eigenes Genre geprägt. Für die einen ist er ein mutiger Gerechtigkeitskämpfer, für die anderen eine Ikone des Investigativjournalismus. Eindeutig ist: Wallraff ist es immer wieder in herausragender Weise gelungen, mit seinen aufsehenerregenden Recherchen den Schwachen der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Auf seinen Erfolgen als Türke Ali oder "Bild"-Reporter Hans Esser hat er sich aber nie ausgeruht. Auch heute noch deckt der 80-Jährige mit seinem "Team Wallraff" (RTL) weiter Missstände auf - wie zuletzt die katastrophalen hygienischen Zustände bei der Fast-Food-Kette Burger King. Ein journalistischer Leuchtturm mit fortdauernder Strahlkraft."In der Kategorie Lebenswerk der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wurden in den Vorjahren unter anderem Gisela Friedrichsen, Hans Leyendecker und Gerd Ruge ausgezeichnet.Alle weiteren Ergebnisse der Wahl zu den "Journalistinnen & Journalisten des Jahres 2022" werden am 21. Dezember in Ausgabe 06/22 von "medium magazin" veröffentlicht. Das Heft ist im Oberauer-Shop (https://shop.oberauer.com/medien/medium-magazin/) und auf www.mediummagazin.de erhältlich.Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ) wird seit 2004 von einer Jury der Fachzeitschrift "medium magazin" in 11 Kategorien verliehen. Informationen zum Wahlverfahren und der Zusammensetzung der Jury: https://www.mediummagazin.de/jdj-wahlprozedere/.Pressekontakt:Alexander Graf, Chefredakteur "medium magazin", +49 162 2554806, alexander.graf@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5399053