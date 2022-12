Die Nasa hat es mal wieder getan: Mit einem herzerweichenden Tweet meldet die Weltraumbehörde nach vier Jahren Dienst ihren Marslander Insight ab - I'm not crying, you are! "Macht euch keine Sorgen um mich" - mit einem emotionalen Tweet meldet sich der Marsroboter Insight auf Twitter bei seinen Follower:innen ab. Das hat - in diesen Tagen muss man das wohl dazusagen - nichts mit Elon Musk zu tun, sondern mit nachlassenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...