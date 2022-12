Hannover (www.anleihencheck.de) - Zwar hat die Bank of Japan erwartungsgemäß beschlossen, zum Abschluss eines grundsätzlich turbulenten Jahres keine Veränderungen an ihrer "traditionellen" Zinspolitik vornehmen zu wollen, die ebenfalls verkündete Erhöhung der oberen Grenze für die Rendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren auf nun 0,50% stellt aber doch eine Überraschung für die Marktteilnehmer dar, so die Analysten der Nord LB. ...

